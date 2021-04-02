Неужели даже Наташа Королева не приедет на «Славянский базар в Витебске»?

Сяржук Серабро • 02/4/21 13:26 • Культура

Юбилейный «Славянский базар», похоже, пройдет без участия русалки российской эстрады Наташи Королевой — на странице певицы в соцсетях пишут, что она не планировала участвовать в фестивале.



Королева, согласно программе «Славянского базара в Витебске», должна была выступать в концерте «Золотой хит» в ночь с 16 на 17 июля, на который заявлен и Александр Иванов с группой «Рондо».

Официальную страницу Натальи Королевой в «Вконтакте», как и ряд других участников, атаковали комментаторы с просьбами не участвовать в «Славянском базаре». От имени певицы им ответили, что Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале, а вся официальная информация по концертам доступна на её сайте www.koroleva.ru. Правда, там указаны концерты только на апрель.

Затем под этим же постом стали появляться комментарии с противоположным мнением, авторы которых утверждали, что с нетерпением ждут певицу в Витебске. После это администрация страницы закрыла возможность комментирования под этой записью.

Наташа Королева последний раз выступала на «Славянском базаре в Витебске» в 2017 году. Это также был ночной концерт «Золотой хит», длившийся три часа. Тогда он собрал аншлаг.