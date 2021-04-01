Выставка живописи, графики и скульптуры «VIVAT VITA» открылась в Витебске

Юрый Шэпелеў • 01/4/21 17:01 • Культура

30 марта в выставочном зале Витебского центра современного искусства открылась выставка избранных работ по итогам Первого триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников «VIVAT VITA».



Художественный фестиваль изобразительных искусств, включающий Первый триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников и выставочный проект «Графика года», прошел в ноябре-декабре 2020 года в Республиканской картинной галерее «Дворец им. Искусство» и стала самым ярким творческим событием уходящего года.

В экспозиции выставки «Фавориты» витебские зрители могут познакомятся с лучшими работами этих двух проектов Белорусского союза художников. Среди них произведения авторов разного возраста, разных жанров, приемов, методов и приемов художественного изучения жизни. Их объединяет общий девиз арт-фестиваля - «VIVAT VITA» (Живое искусство), а также временной период творчества - последние три года.

По замыслу участников, аудитория будет тронута и заставит задуматься о философских и социальных темах произведений: переосмысление важных вех в отечественной и мировой истории, культуре, актуальных проблемах мироздания, проблемах окружающей среды.

По итогам фестиваля Екатерина Сумарова стала обладательницей Гран-при Первой триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников. Ее работа «Куропатская плащаница» (тушь, акрил, холст, 2020) отсылает зрителей к знаменитому тесту Роршаха, который может интуитивно определять ужасы, надежды, цели, основываясь на визуальных и эмоциональных впечатлениях, наложенных на личный опыт зрителя. Это произведение является своеобразным художественным исследованием внутреннего состояния человека, прежде всего, самим автором, затрагивающим столь важную и сложную страницу белорусской истории, связанную с Куропатами.

В экспозиции выставки также можно познакомиться с работами других победителей триеннале: в номинации «Живопись» - Василия Костюченко (1 место), Татьяны Радзивилки (2 место), в номинации «Графика» - Юрия Яковенко (1 место), в номинации «Скульптура» - Константин Селиханов (1 место), Сергей Аганов (2 место), а также победители проекта «Графика года» в номинации «Оригинальная графика» - Вера Каузанович (1 место), Андрей Савич (3 место), в номинации «Печатная графика» - Мария Кошелева-Лихота (1 место), Андрей Басалыга (2 место), Мария Мороз (3 место).

Однако выставка «Фавориты» не ограничивается работами победителей. В экспозицию вошли новые работы известных белорусских художников, в том числе народного художника Беларуси Владимира Товстика, Глеба Отчика, а также Леонида Хоботова, Василия Васильева, Галины Васильевой, Владимира Вишневского, Матвея Басова, Павла Войницкого, Елены Барановской и других.

Для художников и искусствоведов, зрителей такие большие коллективные выставки — это не только настоящий праздник, результат напряженного творческого труда, встречи в одном выставочном пространстве разных поколений и мировоззрения, но и своеобразное исследование. Такие экспозиции позволяют увидеть, какие проблемы решают современные художники в своих творческих экспериментах.

Эта выставка будет работать 3 мая.