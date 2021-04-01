Тонированную легковушку почти за 32 000 евро купит гараж управления здравоохранения в Витебске

Сяржук Серабро • 01/4/21 14:16 • Здароўе

Централизованный гараж управления здравоохранения закупает легковой пассажирский автомобиль ориентировочной стоимостью 98 000 рублей.



Предпочтительная модель авто не оговаривается, но, судя по всему, медики закупают минивэн — он должен быть восьмиместным, включая водителя. Кроме того, у машины заказан передний привод, дизельный двигатель объемом не менее 1,9 литра и мощностью не менее 125 лошадиных сил.

Комфорт в автомобиле должны обеспечивать две системы климат-контроля: основной двухзонный и дополнительный задний. Также одним из требований является тонировка боковых стекол второго, третьего ряда сидений и двери багажника.

Новое авто должны поставить в гараж управления здравоохранения до 25 июня. Закупка производится в форме электронного аукциона, оплачиваться эта машина будет за счет средств бюджета Витебской области.