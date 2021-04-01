Тонированную легковушку почти за 32 000 евро купит гараж управления здравоохранения в Витебске
Централизованный гараж управления здравоохранения закупает легковой пассажирский автомобиль ориентировочной стоимостью 98 000 рублей.
Предпочтительная модель авто не оговаривается, но, судя по всему, медики закупают минивэн — он должен быть восьмиместным, включая водителя. Кроме того, у машины заказан передний привод, дизельный двигатель объемом не менее 1,9 литра и мощностью не менее 125 лошадиных сил.
Комфорт в автомобиле должны обеспечивать две системы климат-контроля: основной двухзонный и дополнительный задний. Также одним из требований является тонировка боковых стекол второго, третьего ряда сидений и двери багажника.
Новое авто должны поставить в гараж управления здравоохранения до 25 июня. Закупка производится в форме электронного аукциона, оплачиваться эта машина будет за счет средств бюджета Витебской области.
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1 каментар
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1/красавік/2021 у 15:25
Ну это же не подачу кислорода отремонтировать, суки, это ж важнее - жоповоз под задницу начальнику от здравоохранения и его млядям.