Тонированную легковушку почти за 32 000 евро купит гараж управления здравоохранения в Витебске

• 01/4/21 14:16 • Здароўе

Централизованный гараж управления здравоохранения закупает легковой пассажирский автомобиль ориентировочной стоимостью 98 000 рублей.
Скорая помощь на фоне заката на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

Предпочтительная модель авто не оговаривается, но, судя по всему, медики закупают минивэн — он должен быть восьмиместным, включая водителя. Кроме того, у машины заказан передний привод, дизельный двигатель объемом не менее 1,9 литра и мощностью не менее 125 лошадиных сил.

Комфорт в автомобиле должны обеспечивать две системы климат-контроля: основной двухзонный и дополнительный задний. Также одним из требований является тонировка боковых стекол второго, третьего ряда сидений и двери багажника.

Новое авто должны поставить в гараж управления здравоохранения до 25 июня. Закупка производится в форме электронного аукциона, оплачиваться эта машина будет за счет средств бюджета Витебской области.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Litvin  
    1/красавік/2021 у 15:25

    Ну это же не подачу кислорода отремонтировать, суки, это ж важнее - жоповоз под задницу начальнику от здравоохранения и его млядям.

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 