Специалисты уверяют, что вода в Бешенковичах соответствует требованиям, но не советуют ее пить

ННВ • 01/4/21 14:47 • Здароўе

По состоянию на 1 апреля в Бешенковичах госпитализировали 17 человек, отключена одна из станций обезжелезивания, вода из крана идет мутная, но специалисты уверяют, что соответствует требованиям по микробиологическим показателям.



Напомним, что на выходных жители райцентра стали массово жаловаться на ухудшение самочувствия после употребления води из-под крана — у людей появлялась рвота, диарея, повышалась температура тела.

Проблемы с питьевой водой местные власти объясняют аварией на водопроводе, которая якобы случилась в ночь с 29 на 30 марта. Чиновники уверяют, что последствия аварии уже устранены.

В данный момент станция обезжелезивания «Молодёжная» остановлена и весь горпосёлок снабжается водой через станцию «Южная». Из-за большой нагрузки на эту станцию, по уверения специалистов Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал», вода не успевает отстаиваться, в ней могут присутствовать примеси железа.

На станции обезжелезивания «Молодёжная» проведены все необходимые технологические и эпидемиологические мероприятия. После забора и исследования проб воды с этой станции будут принимать решение о возобновлении ее работы, сообщает газета «Зара» со ссылкой на начальника Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал» Александра Дорожкина.

При этом жителям Бешенковичей советуют ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации. В район Молодежной улицы питьевую воду продолжают повозить в цистернах.

На четвертый день ЧП местные власти признали, что от плохой воды пострадало значительно больше людей, чем они сообщали ранее. Госпитализированы были 17 человек (13 детей и 4 взрослых), сегодня смогли выписать 6 детей и 1 взрослого. Кроме того медицинская помощь пострадавшим оказывалась и амбулаторно.

При это слухи о том, что в водопроводную воду попали канализационные стоки, опровергаются — якобы это технически невозможно.

Напомним, что вчера в Бешенковичи направили группу экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава, которые на месте должны изучить ситуацию.