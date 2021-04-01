Шутки природы — 1 апреля на Витебщину обрушился снегопад

Сяржук Серабро • 01/4/21 22:36 • Экалогія

Первоапрельский снегопад продвигается по Витебской области с запада на восток.



В 15:00 снег пошел в Поставском районе, к 18:00 снежный фронт достиг Лепеля. Когда в Поставах было белым бело, и снежное покрывало скрыло все приметы весны, снег начал идти в Чашниках.

К 18:00 на метеостанции в Лынтупах выпало 6 миллиметров осадков. В Лепеле к этом времени выпало на 2 миллиметра меньше.

Постепенно снежный фронт продвигается по Витебской области на восток и утром 2 апреля жителей областного центра, скорее всего, будет ожидать неприятный сюрприз в виде снежного покрова. Готовы ли к таким шуткам природы коммунальные службы Витебска — большой вопрос.