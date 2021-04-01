Необычную инсталляцию устроили в Витебске к 1 апреля. Фотофакт

ННВ • 01/4/21 13:31 • Падзеі

Утром 1 апреля жителей дома №46/1 на улице Ленина в Витебске ждало необычное зрелище: из-за ограждения площадки для сбора мусора торчали голые ноги, а рядом стояла опустошенная бутылка водки.



При более близком рассмотрении оказалось, что кто-то разместил в закутке два пластиковых мужских манекена — один из них находился в лежачем положении, а торс второго «сидел» на стуле. Фото этой живописной композиции «ННВ» прислал читатель.

Кто так подшутил над соседями в День дурака — неизвестно.