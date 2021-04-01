Минздрав направил в Бешенковичи экспертную группу для расследования причин отравления людей питьевой водой

Сяржук Серабро • 01/4/21 1:37 • Здароўе

В Бешенковичи направили специалистов из Витебска и Минска, чтобы расследовать обстоятельства аварии на водопроводе, в результате которой несколько детей попали в больницу с отравлениями.



Санитарно-эпидемиологическая служба Витебской области продолжает эпидемрасследование, в том числе лабораторные исследования проб питьевой воды из Бешенковичей. Также в городской поселок направили группу экспертов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава.

Как сообщали «ННВ», в Бешенковичах по официальным данным на утро 31 марта были госпитализированы 6 детей в возрасте до 8 лет. Жалобы на самочувствие после употребления воды или гигиенических процедур начали поступать еще 30 марта — рвота, диарея, повышение температуры тела.

Как заявляет местный райисполком, причиной ухудшения качества воды стала авария на водопроводе которая якобы произошла в ночь с 29 на 30 марта.

Ситуация взята на контроль специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время в соцсетях жители Бешенковичей выказывают сомнения в правдивости данных о количестве госпитализированных после отравления питьевой водой. Также они подвергают жёсткой критике местные власти за недоступность для контактов и состояние инфраструктуры горпоселка.