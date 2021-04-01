IT-шник из Витебска нашел кошелек с биткоинами на раритетном нетбуке, купленном в конфискате. На что он их потратит?

Сяржук Серабро • 01/4/21 1:15 • Падзеі

Витебский программист, коллекционирующий старые компьютеры, нашел на винчестере купленного в конфискате ноутбука кошелек с 2100 биткоинами.



27-летний витеблянин, зарабатывающий программированием на Lisp для американских заказчиков, собрал уже достаточно внушительную коллекцию старинной и просто старой компьютерной техники. В его собрании есть даже советские монстры вроде ЕС-1841, но в основном он старается приобретать редкие или нечастые экземпляры.

Андрей Г., попросивший полностью не раскрывать его имя, согласился рассказать «ННВ» о том, как ему посчастливилось сделать такую находку.

— Это произошло во время известных событий августа-сентября. В один из дней во время прогулки с друзьями по городу потребовалось где-то укрыться, чтобы переждать… э-э-э… чтобы нехорошие парни ушли. И мы заскочили в магазин конфиската.

По словам витеблянина, он заметил на полке очень маленький ноутбук — Lenovo ThinkPad Mini 10.

— Это прекрасный аппарат времен пика популярности нетбуков. Модель 2010 года, у нас она почти неизвестна. Вряд ли такой второй есть в Витебске или даже в Беларуси, — говорит Андрей.

Впрочем, жизнь сложилась так, что в тот момент парням было не до покупок, а нашему герою не до пополнения коллекции.

К удивлению Андрея, уже в 2021 году, зимой, оказавшись снова в магазине конфиската, он на той же полке увидел приглянувшийся ему нетбук и, конечно же, приобрел его в свою коллекцию.

— С некоторых времен всю технику, приобретаемую в коллекцию, я проверяю на наличие кошелька биткоин. Естественно, только ту, которая выпущена уже после появления этой криптовалюты. Ведь десять лет назад биткоин стоил совсем немного, и есть шанс, что кто-то просто забыл кошелек на диске, — рассказывает предыисторию витеблянин.

На этом нетбуке, по его словам, винчестер был отформатирован. Это еще больше раззадорило нового владельца — он захотел узнать, что было на компьютере.

— В общем-то, говорить о «кошельке» в данном случае не совсем правильно, но так понятней не компьютерщикам. А если быть точным, то нужен секретный ключ, именно он позволяет получить доступ к биткоинам. И на github даже есть специальный скрипт на «Питоне» для поиска таких ключей на отформатированных или поврежденных дисках, его выложили в Сеть еще в 2013 году, — раскрывает свои секреты it-шник.

По словам Андрея этот компьютер был далеко не первым, который он «прогнал» специальным скриптом для поиска секретных ключей. К сожалению, долгое время никаких результатов это не приносило.

— Каково же было мое удивление, когда я увидел на экране заветную строчку в base58!!! — признается Андрей.

Получив искомый ключ, витеблянин проверил «баланс» и был шокирован: он получил доступ к 2100 биткоинам. Сейчас это огромные деньги:

— Когда диск был отформатирован, биткоин стоил чуть больше доллара, даже это немаленькая сумма для Беларуси. Но сейчас курс криптовалюты взлетел до небес, и сумма выходит невероятная. Страшно подумать — ведь она почти равна бюджету Витебска на нынешний год.

По актуальному курсу 2100 биткоинов равняются 123 599 070 долларов США или 324 236 018 белорусским рублям. Бюджет Витебска на 2021 год сформирован в размере 325 331 205 рублей.

«Народные новости Витебска» поинтересовались у Андрея, как он собирается тратить столь колоссальную сумму. По словам витеблянина, он в растерянности:

— Признаться честно, первым желанием было начать покупать на eBay самые редкие старинные компьютеры и создать в Витебске уникальный музей ЭВМ — лучший в Европе. Но потом я понял, что это смешно, особенно в нынешней ситуации.

— Родственники, когда узнали, начали просить одолжить на то, на сё. Стали давать разные советы по вложению денег, иногда очень смешные. Тёща, например, настойчиво советовала поменять все на белорусские рубли, положить их на депозит под проценты и затем «припеваючи» жить на эту «ренту».

В конце концов, Андрей Г. пока так и не решил, что делать с внезапно свалившимся на голову богатством. От первых экстравагантных поступков он смог удержаться, а сейчас крепко думает, куда вложить капитал.

— Пока я не потратил ни единого биткоина из этого кошелька, — признался наш собеседник в конце разговора.