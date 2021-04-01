Беларусь не будет импортировать продукцию из стран, применяющих санкции. Такой указ принял Лукашенко

Сяржук Серабро • 01/4/21 12:40 • Эканоміка

Александр Лукашенко издал указ, запрещающий ввоз в Беларусь товаров из стран, введших санкции против белорусских юридических или физических лиц.



Принятый 30 марта указ «О применении специальных мер» подразумевает введение запрета на ввоз и реализацию на территории Беларуси отдельных групп товаров, сраной происхождения которых является государство или группа государств, введших санкции в отношении юридических или физических лиц из Беларуси или присоединившихся к таким санкциям.

Аналогичным образом налагается запрет на импорт работ и услуг, оказываемых резидентами таких стран.

Перечень санкционных товаров и услуг, а также сроки запрета на их ввоз должен определить Совет министров. Как видим, Беларусь пытается ввести ответные санкции, по образцу России 2014 года.

Кроме того правительству поручено не допустить обвального роста цен на указанные группы товаров, а также принять меры по замещению их на внутреннем рынке произведенными либо в Беларуси, либо в странах ЕАЭС, чтобы не образовался дефицит.

Указ не распространяется на транзит товаров через Беларусь в другие страны.