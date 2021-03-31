Шесть детей попали в больницу в Бешенковичах из-за плохой воды

ННВ • 31/3/21 11:53 • Здароўе

Шестеро детей госпитализировали в Бешенковичах после того, как в горпоселке ухудшилось качество воды после аварии. Что попало в воду пока не ясно.





Патогенной микрофлоры, вызывающей сальмонеллёз либо дизентерию в воде, взятой для проб в микрорайоне улицы Молодёжной, не нашли.

Сейчас специалисты анализируют ее в вирусов и другой микрофлоры. При этом санэпидстанция рекомендовала населению не использовать водопровоную воду для питься. В течение сегодняшнего дня к домам домам должны организовать подвоз питьевой воды, сообщает газета «Зара».

Местные власти уверяют, что загрязнение воды произошло из-за аварии на в ночь с 29 по 30 марта. Ликвидацией ее занималась аварийная бригада Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал», устранить последствия планировали к 18:00 30 марта.

30 марта в местную больницу было госпитализировано пятеро маленьких детей, на 31 марта их уже шестеро. Состояние пациентов удовлетворительное.

По словам жителей Бешенковичей, пару дней назад водопроводная вода в микрорайоне Молодежной улицы приобрела тошнотворный запах и стала грязной. Как рассказала «ННВ» одна из жительниц горпоселка, из крана с водой даже летели щепки и тому подобные примеси.

В Бешенковичах по факту отравления детей водопроводной водой начали эпидрасследование.