Шесть детей попали в больницу в Бешенковичах из-за плохой воды
Шестеро детей госпитализировали в Бешенковичах после того, как в горпоселке ухудшилось качество воды после аварии. Что попало в воду пока не ясно.
Патогенной микрофлоры, вызывающей сальмонеллёз либо дизентерию в воде, взятой для проб в микрорайоне улицы Молодёжной, не нашли.
Сейчас специалисты анализируют ее в вирусов и другой микрофлоры. При этом санэпидстанция рекомендовала населению не использовать водопровоную воду для питься. В течение сегодняшнего дня к домам домам должны организовать подвоз питьевой воды, сообщает газета «Зара».
Местные власти уверяют, что загрязнение воды произошло из-за аварии на в ночь с 29 по 30 марта. Ликвидацией ее занималась аварийная бригада Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал», устранить последствия планировали к 18:00 30 марта.
30 марта в местную больницу было госпитализировано пятеро маленьких детей, на 31 марта их уже шестеро. Состояние пациентов удовлетворительное.
По словам жителей Бешенковичей, пару дней назад водопроводная вода в микрорайоне Молодежной улицы приобрела тошнотворный запах и стала грязной. Как рассказала «ННВ» одна из жительниц горпоселка, из крана с водой даже летели щепки и тому подобные примеси.
В Бешенковичах по факту отравления детей водопроводной водой начали эпидрасследование.
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