Пропавшая в Лиозненском районе девушка найдена погибшей

Іван Дзедушкін • 31/3/21 13:00 • Здарэнні

Пропавшую 29 марта 34-летнюю жительницу деревни Пнево Лиозненского района нашли погибшей.



Девушка ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Поскольку она страдала шизофренией сразу же начались поиски.

К сожалению на следующий день пропавшая была найдена в ходе проводимых поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска в составе поисковой группы из сотрудников милиции, родных погибшей и местных жителей, сообщает ПСО «Ангел».