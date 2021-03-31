Пропавшая в Лиозненском районе девушка найдена погибшей
Пропавшую 29 марта 34-летнюю жительницу деревни Пнево Лиозненского района нашли погибшей.
Девушка ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Поскольку она страдала шизофренией сразу же начались поиски.
К сожалению на следующий день пропавшая была найдена в ходе проводимых поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска в составе поисковой группы из сотрудников милиции, родных погибшей и местных жителей, сообщает ПСО «Ангел».
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