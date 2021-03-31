Оборудование для подачи кислорода в Витебской БСМП не соответствовало стандартам — Минздрав

Сяржук Серабро • 31/3/21 12:40 • Здароўе

Минздрав признал аварию на кислородно-распределительном узле в БСМП и выявил, что оборудование не соответствовало государственным стандартам.



30 марта в Министерстве здравоохранения прошло заседание лечебно-контрольного совета по вопросу работы Витебской больницы скорой медицинской помощи в условиях COVID-19 с оценкой качества оказания медицинской помощи, работы кислородной подстанции и случаев смерти пациентов в этой больнице.

Совет рассматривал материалы двух проверок, проведенных комиссиями Минздрава, а также протоколы Клинико-патологоанатомической конференции Витебской области по случаям смерти пациентов в реанимации.

В результате были установлены причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации в работе кислородно-распределительного узла и кратковременного прекращения подачи кислорода в отделении реанимации, выявлено несоответствие используемого оборудования государственным стандартам, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того по заверениям Минздрава, был выявлен целый ряд недостатков в организации медицинской помощи пациентам в реанимации вышеуказанной больницы, в том числе в организации необходимого обследования и лечения, мониторинга динамики состояния пациентов, оформления медицинских документов, не соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.

Итоги и решение этого заседания должны опубликовать на официальном сайте ведомства после проведения дополнительно назначенной независимой Клинико-патологоанатомической конференции на национальном уровне по двум случаям смерти пациентов и ЛКК Витебской области по одному случаю, а также дополнительного предоставления документов по процедуре закупки и порядку использования кислородного оборудования.

О том, как закупалось оборудование для ремонта системы подачи газов БСМП и услуги по его обслуживанию, «ННВ» писало по итогам расследования по открытым источникам.