200 мешков для трупов на квартал закупает Витебская БСМП

Сяржук Серабро • 31/3/21 13:47 • Здароўе

Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи проводит закупку партия патологоанатомических пакетов на 2-й квартал 2021 года.



Медучреждение закупает из одного источника несколько разновидностей пакетов для различных нужд. Среди них 200 штук патологоанатомических мешков за 2000 рублей.

Патологоанатомические пакеты должны быть изготовлены из пленки плотностью не менее 180 мкм., застегиваться молнией, иметь 4 боковых ручки для удобства переноса и карман для хранения медицинской карты. Эта партия мешков для трупов нужна больнице на период с апреля по июнь включительно.

Финансируется закупка за счет средств бюджета Витебской области, поставить пакеты заказчику должны до 16 апреля.