В Витебске пропала женщина. Ее ищут волонтеры и милиция

ННВ • 30/3/21 18:29 • Здарэнні

24 марта в Витебске пропала 43-летняя женщина, найти ее не могут до сих пор.



В среду, во второй половине дня, Юлия Филатова ушла из своей квартиры в доме №8 на Московском проспекте в неизвестном направлении.

Женщине на вид 43-45 лет, ее рост около 155-160 сантиметров. Филатова худощавого телосложения, носит темно-русые волосы до плеч.

В день исчезновения была в короткой темно-синей болоньевой куртке с капюшоном, в темно-синих джинсах и чёрных полуботинках на небольшом каблуке.

Сначала о пропаже витеблянки сообщили волонтеры инициативы «Ангел Витебск», а сегодня информацию об исчезнувшей Юлии Филатовой распроранила милиция.

Всех, кому что-либо известно судьбе этой женщины на фото, просят сообщить информацию в Октябрьский РОВД по телефонам: 8-029-5112207, 8-029-3242489 или 102.