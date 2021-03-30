В Витебске пропала женщина. Ее ищут волонтеры и милиция
24 марта в Витебске пропала 43-летняя женщина, найти ее не могут до сих пор.
В среду, во второй половине дня, Юлия Филатова ушла из своей квартиры в доме №8 на Московском проспекте в неизвестном направлении.
Женщине на вид 43-45 лет, ее рост около 155-160 сантиметров. Филатова худощавого телосложения, носит темно-русые волосы до плеч.
В день исчезновения была в короткой темно-синей болоньевой куртке с капюшоном, в темно-синих джинсах и чёрных полуботинках на небольшом каблуке.
Сначала о пропаже витеблянки сообщили волонтеры инициативы «Ангел Витебск», а сегодня информацию об исчезнувшей Юлии Филатовой распроранила милиция.
Всех, кому что-либо известно судьбе этой женщины на фото, просят сообщить информацию в Октябрьский РОВД по телефонам: 8-029-5112207, 8-029-3242489 или 102.
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