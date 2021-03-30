В феврале резко снизилось производство сельхозпродукции в Витебской области

Сяржук Серабро • 30/3/21 14:26 • Эканоміка

Сельхозорганизации Витебщины в феврале по сравнению с январем произвели значительно меньше яиц, молока и вырастили скота и птицы в живом весе.



Так, было произведено 29 600 000 штук яиц, что на 13,6% меньше, чем в январе. Молока надоили 50 400 тонн, что на 9,2% меньше, чем в прошлом месяце. Скота и птицы в живом весе произведено 18 200 тонн — снижение составило 8,6%.

В сравнении с февралем 2020 года падение объемом производства продукции животноводства не такое резкое, но тоже вполне заметное: яиц произвели на 4,4% меньше, молока — на 4,3%, скота и птицы — на 1,4%.

Согласно областной статистике, всего продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях произведено на 93,7 миллиона рублей, что на 3,4% меньше, чем в феврале прошлого года и на 17,3% меньше чем в январе 2021 года.