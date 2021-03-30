Общественный транспорт Витебска ожидают пертурбации: введут единый проездной и изменят маршруты

ННВ • 30/3/21 13:29 • Падзеі

С 1 апреля в Витебске вводится единый билет на все виды транспорта за исключение маршрутных такси — талончик будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах.



Эти новые талончики будут продаваться в киосках «Облсоюзпечати» и «Табакерка». Однако кондукторы в транспорте останутся, им нужно будет предъявлять билеты и гасить их при помощи компостеров.

Кстати, если в трамвая и троллейбусах компостеры появились еще год назад, то автобусы придется оснащать этими устройствами.

Отметим, что месячные проездные билеты при этом, судя по представленным эскизам, сохранят прежнюю систему: будут отдельные проездные на каждый вид транспорта, на несколько видов и на все виды. Очевидно, что и цена их будет разной.

С этой же даты крупные структурные изменению ожидают самих перевозчиков. «Городской электрический транспорт», «Автобусный парк № 1 г. Витебска», а также «Витебский автовокзал» потеряют статус филиалов и станут структурными подразделениями в ОАО «Витебскоблавтотранс», об этом сообщает городская газета «Витьбчи» со ссылкой на генерального директора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергея Медведева.

В результате этих мероприятий ОАО «Витебскоблавтотранс» надеется не только оптимизировать штат (будет единая бухгалтерия и т.п), но и создать единый график движения всей маршрутной сети в Витебске.

— Мы пошли на это опять-таки в интересах пассажира, ради которого и работаем. Ведь нередко доходило до банального, когда в нашем городе конкурировали, допустим, автобус и троллейбус. А в результате такой конкуренции страдал пассажир! Мы получали жалобы, что автобусы ходили один за другим, а потом пассажиры подолгу ждали транспорта, — уверяет господин Медведев.

При этом планируется изменить не только маршрутной сети автобуса, трамвая и троллейбуса, но и маршрутных такси. Для этого задействуют госпредприятие «Оператор перевозок».

Ранее то же издание сообщало, что в ближайшее пятилетие (sic!) для Витебска планируют закупить 77 новых автобусов, 5 электробусов и 8 троллейбусов.

Как вы можете заметить, трамваев в этих планах нет вообще, а электротранспорт в целом составляет только 14,4% от закупаемого подвижного состава.

Что касается автобусов, то из указанной заметки может сложиться впечатление, что упор будет сделан на микроавтобусы категории М2 — это автомобили, спобобные вместить не менее 8 пассажиров и с массой не более 5 тонн. Так, ОАО «Витебскоблавтотранс», уже были закуплены 10 микроавтобусов этой категории, а марте должны были поступить еще 6 таких автобусов.

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