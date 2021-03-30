Maruv тоже не едет на «Славянский базар в Витебске». Неужели будет бойкот?

Сяржук Серабро • 30/3/21 0:23 • Культура

Стало известно, что еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре в Витебске» — это украинская певица Maruv.



О том, что Анна Корсун, которая выступает под сценическим именем Maruv, не приедет в Витебск 29 марта сообщил телеграм-канал «Євробачення Україна — Eurovision Ukraine».

Именно Maruv стала победительницей украинского отбора на «Евровидение» в 2019 году. Ранее этот канал опубликовал скриншоты комментариев от поклонников певицы в ее instagram, с просьбами отказаться от поездки в Беларусь.

Отметим, что Maruv выступала на «Славянском базаре в Витебске» в 2018 году. В 2019 году она также была заявлена на концерте «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске», но так и не появилась на сцене.

На XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» Maruv должна была стать хедлайнером концерта «Ритмы лета», который пройдет в Летнем амфитеатре в ночь с 17 на 18 июля. Билеты на него стоят от 35 до 90 рублей.

Напомним, что ранее о своем отказе выступать в Витебске в соцсетях заявили Александр Иванов и группа «Рондо», а также Михаил Галустян.