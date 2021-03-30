Котенка из горящего дома вынесли пожарные в Толочинском районе. Видео

Зоя Машэка • 30/3/21 11:58 • Экалогія

В горящем сельском доме в Толочинском районе пожарные нашли котенка. Что было дальше?

В ночь с 29 на 30 марта произошел пожар в деревне Глинники, пожарным сообщили о горящем дома в 0:21. 62-летний хозяин в это время находился на работе.

К приезду первых экипажей горели крыши деревянного дома и соседнего сарая. Во время тушения пожара и разбора конструкций здания спасатели нашли котенка, который еще подавал признаки жизни.

Животное вынесли в безопасное место и дали подышать при помощи аппарата на сжатом воздухе. Очухавшегося питомца передали хозяину.

В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша, поврежден потолок и имущество, а также закопчены стены. В горевшем сарае также уничтожена крыша и повреждены стены.

По предварительным оценка пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем или нарушение правил эксплуатации печей, сообщается пресс-службой МЧС.