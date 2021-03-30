Еще один отказник — на «Славянский базар» отказался ехать Тимур Мирошниченко

Сяржук Серабро • 30/3/21 23:02 • Культура

Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим от Украины на «Славянком базаре в Витебске» не поедет на фестиваль из-за политической ситуации в Беларуси.



— «Славянский базар»… я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторов, — написал Тимур у себя в Instagram.

При этом комментатор и ведущий отмечает, что некоторый из украинских СМИ уже успели написать, что его якобы уволили из общественной телерадиокомпании Украины «за сотрудничество с диктатором», что не соответствует действительности.

Напомним, что 30 марта дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» была вынуждена признать, что некоторые участники форума оказались под «неприятным напряжением» из-за комментариев в соцсетях, в которых артистов призывают бойкотировать фестиваль.

Так, ранее после массы комментариев о своем отказе ехать в Витебск сообщли Александр Иванов, Михаил Галустян и Maruv.