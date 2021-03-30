Дирекция «Славянского базара в Витебске» признала давление на артистов в соцсетях с призывами бойкотировать фестиваль

Сяржук Серабро • 30/3/21 19:00 • Культура

Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» прокомментировала заявление некоторых заявленных в афише артистов об отказе от участия в концерта — они под эмоциональным давлением.



— На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако, волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения, — говорится в сообщении дирекции, размещенном на официальном сайте фестиваля.

Массовые информационные действия в социальных сетях должны не омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя, а подарить долгожданную радость общения, считает команда «Славянского базара». При этом отмечается, фестивальную атмосферу Витебска всегда отличали творчество и взаимное уважение.

При этом дирекция может в любой момент вносить изменения в программу фестиваля, не смотря на долгие переговоры, согласования, утверждения, которые проводятся с артистами.

Напомним, что после массовых комментариев от поклонников о своем отказе ехать на «Славянский базар в Витебске» в соцсетях сообщили лидер группы «Рондо» Александр Иванов, комик Михаил Галустян и певица Maruv. Однако, они по-прежнему остаются в афише 30-го фестиваля.

«ННВ» за всю историю витебского фестиваля известен только один случай его бойкота по политическим мотивам — в 2011 году член жюри из Польши Мечислав Щесняк отказался от участия после ареста журналиста и члена Белорусского союза поляков Андрея Почобута.