В Миорах не хотят прививаться от COVID-19?

ННВ • 29/3/21 14:32 • Здароўе

Большинство опрошенных местной газетой жителей Миор не планируют вакцинироваться против COVID-19. Не будет прививаться даже замначальника местного отдела по чрезвычайным ситуациям.



Газета «Міёрскія навіны» опросила шесть человек об их отношении к предстоящей кампании по вакцинации против короновирусной инфекции. Четверо из опрошенных ответили, что не собираются прививаться.

О том, что обязательно сделают прививку, заявили только бывший главный санитарный врач района Ромуальд Малиновский и председатель райсовета депутатов Мария Банифатова. Последняя, правда, в ближайшее время не сможет сделать прививку, так как недавно болела COVID-19.

Остальные же четверо сказали, что не видят необходимости делать прививку. Некоторые опасаются, что после нее организм будет ослаблен, и можно заразиться какой-либо другой болезнью.

Заместитель начальника местного РОЧС Владимир Рачицкий, например, считает, что организм должен самостоятельно вырабатывать иммунитет. Кроме того он не уверен в безопасности препарата:

— К тому же не обязательно заболеешь, а после прививки могут быть неприятные последствия.

А учительница из райцентра сказала, что не будет делать прививку, если ее не заставят. Она не считает ее эффективной, а кроме того уверена в своем здоровье — болеет редко.

Как видим, 65% респондентов газеты не собираются вводить вакцину. Примечательно, что Минздрав планирует к концу этого года привить 60% от населения Беларуси.