В Минске задержали бывшего военного с ножом, который был уже изъят в Витебске. Как такое может быть?

Сяржук Серабро • 29/3/21 23:25 • Палітыка

В Минске задержали 24-летнего парня, который служил в Витебске ССО, при задержании у бывшего военного изъяли нож, который уже изымали в ноябре.



В сообщении милиции говорится, что задержан уроженец Могилевщины, который служил по контракту в Витебске до осени 2020 года, когда был уволен «за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах».

При этом сообщается, что неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций. Известно, что зарубеж выезжала так называемая миротворческая рода 103-й ОВДБР, в частности десантники тренировались в Великобритании, а в прошлом году принимали британских десантников у себя.

Милиция утверждает, что молодой человек при задержании оказал сопротивление, а при себе у него был нож.

Примечательно, что показанный на видео нож, уже фигурировал в милицейских сводках. В ноябре прошлого года Департамент охраны МВД сообщил, что в Витебске были задержаны бывший военнослужащий, его отец и водитель, который помогал родственникам перевозить вещи. В багажнике у них нашли флаги правого сектора и шесть ножей, несколько из них, цитируем, были признаны холодным оружием.

На стоп-кадре из оперативной съёмки Департамента охраны из Витебска мы видим и тот нож, который был якобы при себе у молодого человека при задержании в Минске спустя почти пять месяцев.

В отношении бывшего контрактника возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел — якобы тот передавал информацию о силовиках инициативе ByPol.