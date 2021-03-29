Под Витебском заросло кустами 2,5 тысячи гектар сельхозугодий

Сяржук Серабро • 29/3/21 13:55 • Эканоміка

Площади полей, которые теряются для сельского хозяйства из-за зарастания кустарниками, в районах Витебской области исчисляются тысячами гектаров.



Так, в Витебском районе только в 2019-2020 годах площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на 2553 гектара в следствии перевода части угодий в земли в земли под древесно-кустарниковой растительностью.

В соседнем Бешенковичском районе всего за 2020 год райисполком вывел 1076 гектаров из состава сельскохозяйственных земель. А уже в этом году госконтроль обнаружил, то более 30 гектаров сельскохозяйственных земель ОАО «Бешенковичи агросервис», ЗАО «АСБ-Агро Новатор», СУП «Вядерево» и КФХ «Терра Ностра» не используются по причине их зарастания древесно-кустарниковой растительностью.

Аналогичные проблемы областной Комитет ранее выявлял в Городокском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Поставском, Глубокском, Лепельским и других районах, сообщает пресс-служба КГК.