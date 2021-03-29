Галустян назвал фейком афишу «Славянского базара в Витебске» со своим именем и попросил дирекцию убрать его фамилию

Сяржук Серабро • 29/3/21 11:12 • Культура

Участники концертов юбилейного «Славянского базара», вероятно, стали подвергаться атакам поклонников с призывами бойкотировать фестиваль во время политического кризиса в Беларуси. Так, Михаил Галустян уже заявил, что и не собирался ехать в Витебск.



— Мои любимые беларусы. Я не собирался выступать на Славянском базаре! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир, — написал Михаил в сторис своего instagram.

Похоже, правда, что комик несколько лукавит. Так в ранее опубликованной переписке он не отрицал участия в фестивале, а, наоборот, вопрошал в стиле: «А что тут такого?». Но, судя по всему, ему все объяснили.

Михаил Галустян стал вторым представителем российской эстрады, кто публично открестился от участия в фестивале «Славянский базар в Витебске». Как мы писали, первым это сделал лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

Иванов и «Рондо» согласно афишам фестиваля должны выступать на ночном концерте «Золотой хит» 17 июля, а Галустян — на гала-концерте закрытия «Славянского базара» 18 июля.

Интересно, удастся ли поклонникам заставить артистов повторить демарш августа 2020 года, когда российская эстрада отказалась от концертов в поддержку Лукашенко, запланированных в канун дня выборов. Тогда в Витебск отказались ехать Григорий Лепс и Александр Панайотов.

Кстати, в программе XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Григория Лепса, чьи сольники несколько лет подряд собирали на витебском форуме аншлаги, нет. Совпадение? Не думаю…