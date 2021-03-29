Авария на водопроводе произошла в Толочине, без воды оставалось 29 домов

• 29/3/21 11:42 • Здарэнні

28 марта произошел прорыв водопровода в Толочине, несколько часов без воды оставались 29 жилых домов.

В 15:30 спасатели получили сообщение, что на улице Кирова в райцентре прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров. Было прервано водоснабжение 2 многоквартирных и 27 частных домов.

Ликвидировать последствия аварии и восстановить водоснабжение жильцов этих зданий удалось в 18:00 того же дня, сообщается пресс-службой МЧС.

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