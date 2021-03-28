Среди выжженной травы нашли тело 84-летней старушки, пенсионерка стала жертвой весенних палов в Чашникском районе

Зоя Машэка • 28/3/21 10:39 • Экалогія

В Чашникском районе на выжженном участке сухой травы нашли обгоревший труп 84-летней пенсионерки.



Инцидент произошел вечером 27 марта в деревне Космыри, в 16:40 пожарным сообщили, что там горит сухая трава, а также загорелась хозяйственная постройка в одном из деревенских дворов.

Приехавшие спасатели во время тушения пожара нашли в 25 метра от двора в выгоревшей траве тело владелицы подворья, пенсионерки. Женщина погибла, а ее труп обгорел.

Трава выгорела на площади 300 квадратных метров, также огнем была повреждена постройка. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности, сообщается пресс-службой МЧС.