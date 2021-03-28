Расслабились и забыли о COVID-19 — половина пассажиров транспорте Витебска ездит без масок

Сяржук Серабро • 28/3/21 22:57 • Здароўе

Со спадом второй волны COVID-19 и приходом теплых деньков весны многие витебляне начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты органов дыхания при поездках в общественном транспорте.



Со времени прихода коронавируса в Витебск прошел уже год, и часть жителей города с ним сжились, привыкли. Белорусские власти долго не вводили каких либо карантинных мер, горожане, впрочем, после первого испуга, тоже особо не спешили себя чем-то ограничивать. И вот, похоже, настал тот момент, когда они массово начинают нарушать те немногие ограничения, введенные властями.

Напомним, что 12 ноября 2020 года Витебский горисполком, путем внесения дополнения в комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19, сделал обязательным использование населением индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, торговых центрах, аптеках, учреждениях здравоохранения, общественном транспорте, в том числе в маршрутных такси.

Отметим, что это положение никем не отменялось, однако в городском транспорте сейчас едва ли не половина пассажиров ездит без масок. Ни кондукторам, ни контролерам, естественно, нет до этого дела.

Впрочем, в магазинах города ситуация тоже мало чем отличается. Если в конце прошлого года покупателя без маски или респиратора просто бы не обслужили, то сейчас на это предпочитают не обращать внимания. Все чаще также можно столкнуться с тем, что санитайзер в объекте торговли окажется пустым.

Следует заметить, что вторая волна COVID-19, накрывшая Беларусь осенью и в начале зимы, была жестче первой. После спада заболеваемости этой инфекцией, во второй половине марта медики зафиксировали тенденцию к росту количества заразившихся коронавирусом. Министр здравоохранения Пиневич высказал надежду, что интенсивность третьей волны будет не выше осенней. Однако, это, при пассивности властей, во многом зависит от самих людей и принимаемым ими мерам предосторожности.