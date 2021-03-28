Сяржук Серабро • 28/3/21 15:53 • Культура

Александр Иванов удалил из своего официального Instagram комментарий о том, что группа «Рондо» не собирается принимать участия в «Славянском базаре в Витебске».



Информация о том, что на юбилейном XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который в этом году пройдет с 15 по 18 июля, выступит группа «Рондо», была озвучена директором форума Глебом Лапицким на брифинге в минувшую среду.

Согласно сайта «Славянского базара», Александр Иванов и группа «Рондо» должны выступать 17 июля в Летнем амфитеатре в рамках концерта «Золотой хит». Стоимость билетов от 35 до 70 рублей (от 13,30 до 26,60 доллара США).

Поклонник группы из Витебска написал в Instagram Иванову с просьбой отменить участие в концерте в нашем городе из-за политического кризиса в Беларуси и продолжающихся арестов противников режима.

— Никто никуда и не собирался! Никаких базаров..., — так ответили ему от имени официального аккаунта Александра Иванова.

Несколько позже там появился дополнительный текст (орфография сохранена):

— Иногда афиши клеют недобросовестные люди, которое потом и билеты недобросовестно продают на того, кто и не в курсе! Мы не равнодушны к братскому Белорусскому Народу и его беде!

Однако сейчас пост в Instagram Александра Иванова, под которым шла эта переписка, уже удален. Самое примечательное, что витебский поклонник, оставивший первый комментарий, теперь там забанен.

В афише на официальном сайте Александра Иванова концерта в Витебске пока нет: в июне запланировано выступление в Крыму, а следующее уже в августе — в Санкт-Петербурге.

Лидер группы «Рондо» заявил, что они не будут выступать на «Славянском базаре в Витебске», но потом удалил этот пост



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