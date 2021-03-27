Витебский театр, который единственный в Беларуси делает постановки на ходулях, показал спектакль-манифест

Ігар Мацьвееў • 27/3/21 21:39 • Культура

Во Всемирный день театра, 27 марта, зрители в концертном зале "Витебск" увидели супрематический перформанс «Уна дочь Казимира» в исполнении артистов молодежного театра "Колесо". Это единственный в Беларуси коллектив, который ставит ходульные спектакли.

Уна - это дочь Казимира Малевича, которая родилась в Витебске в 1920 году. Назвали ее в честь УНОВИС.

Перформанс "Уна дочь Казимира" витебский театр "Колесо" поставил к 100-летию УНОВИС. Актеры перевоплощаются на сцене в арт-объекты. Они работают на ходулях. На планшетах, изготовленных студентами факультета дизайна ВГТУ, показаны витебские рисунки Малевича.

Режиссер постановки — Влада Цвики. Над сценографией работала Надежда Барановская, над хореографией — Елена Степанюк. Научным консультантом выступила доктор искусствоведения Татьяна Котович. В перформансе звучат реплики из произведения Казимира Малевича «Супрематизм. 34 рисунка», стихи Даниила Хармса.

Премьера постановки состоялась 14 февраля 2020 года — когда город отмечал 100-летие УНОВИС. Затем ее видели в декабре прошлого года в Минске - на открытии XVII Международного фестиваля студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». 27 марта супрематический перформанс показали в третий раз.

Режиссер постановки Влада Цвики говорит, что каждый раз спектакль получается разным: "Уна", она стихийная: каждый раз другая. Это спектакль-манифест, в котором задействованы хор чтецов и актеры на ходулях. В этом плане мы эксклюзивны. "Колесо" - единственный в Беларуси театр, который делает ходульные спектакли. Причем в постановке занято много артистов: в зале - 16 человек, а на улице доходит до 22.

Когда потеплеет, супрематический перформанс можно будет увидеть опен-эйр, обещает режиссер:

"Я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с "Уной" на улицах Витебска. Я хочу, чтобы театр жил, потому что актуальность текстов Малевича и Хармса - вечна. Это про "быть человеком", про свободу творчества. Театр - это зеркало, в котором весь мир. И мы все смотрим в это зеркало. И каждый видит то отражение, которое у него за спиной. Так вот за "Колесом" стоит витебская художественная школа с ее традициями".