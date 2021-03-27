Только 5% просьб, поступивших на горячую линию Витебского облисполкома, были удовлетворены

ННВ • 27/3/21 11:33 • Грамадства

Сегодня губернатор Николай Шерстнев проводит «прямую телефонную линию». Витебский облисполком опубликовал статистику жалоб, поступивших от населения.



Всего с начала года поступило уже 114 обращений. Как оказалось, жители Витебской области чаще всего жалуются на проблемы жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта.

При этом только по 5% от этих обращений (т. е. 6 звонков) просьбы заявителей удовлетворили. На большую же часть звонков на «прямую телефонную линию» облисполком дал ответы «информационно-разъяснительного характера» — 40% (sic!).

Еще 36% обращений все ещё находятся в процессе рассмотрения, а 19% перенаправили для рассмотрения в другие государственные органы и организации, сообщает телеграм-канал облисполкома.