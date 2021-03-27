Полоцкая ветстанция покупает «Geely Atlas» за 59 900 рублей

• 27/3/21 21:32 • Эканоміка

Полоцкая районная ветеринарная станция решила купить себе «Geely Atlas», ориентировочная стоимость автомобиля — 59 900 рублей.
Александр Лукашенко осматривает интерьер кроссовера «Geely Atlas NL3». Фото president.gov.by

Приобретается полноприводный вариант, с 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой переключения передач. Кроме того полоцкие ветеринары хотят, чтобы авто было оснащено круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, подогревом передних и задних сидений, а также колесами с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Отделка салона, правда, будет из искусственной кожи.

Новое авто Полоцкой районной ветеринарной станции должны поставить до конца мая, заказчик готов забрать машину самовывозом со склада. Оплачивать покупку будут из районного бюджета и собственных средств.

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