Полоцкая ветстанция покупает «Geely Atlas» за 59 900 рублей

Сяржук Серабро • 27/3/21 21:32 • Эканоміка

Полоцкая районная ветеринарная станция решила купить себе «Geely Atlas», ориентировочная стоимость автомобиля — 59 900 рублей.



Приобретается полноприводный вариант, с 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой переключения передач. Кроме того полоцкие ветеринары хотят, чтобы авто было оснащено круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, подогревом передних и задних сидений, а также колесами с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Отделка салона, правда, будет из искусственной кожи.

Новое авто Полоцкой районной ветеринарной станции должны поставить до конца мая, заказчик готов забрать машину самовывозом со склада. Оплачивать покупку будут из районного бюджета и собственных средств.