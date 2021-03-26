За февраль жители Витебщины получили еще меньше, чем за январь

Сяржук Серабро • 26/3/21 15:44 • Эканоміка

Февральская номинальная начисленная средняя зарплата работников в Витебской области оказалась еще ниже, чем январская. Насколько она упала?



По данным статистики в феврале этот показатель в области составил 1068 рублей, тогда как в январе был 1085 рублей. Таким образом, номинальная начисленная средняя зарплата уменьшилась на 17 рублей.

В декабре 2020 года по официальной статистике работникам региона в среднем было начислено 1 213 рублей 70 копеек. То есть за два месяца 2021 года даже эта номинальная зарплата упала уже на 12%.

Отметим также, что номинальная начисленная средняя зарплата сильно отличается от медианной. Например, в ноябре прошлого года номинальная заработная плата в области ровнялась 1080 рублям (почти как в январе нынешнего года), а медианная составляла только 831 рубль 70 копеек — на 23% меньше.