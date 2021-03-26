Тиктокера из Витебска посадили на четыре с половиной года — якобы он разжигал вражду к милиции

Ігар Арцюх • 26/3/21 18:45 • Палітыка

На четыре с половиной года посадили 24-летнего тиктокера из Витебска за расжигание вражды в отношении сотрудников внутренних органов. Кроме того он должен уплатить штраф более чем на 2000 долларов.



Молодому витеблянину инкриминировали то, что с 16по 12 августа он разместил в TikTok три видеоролика, которые якобы формировали негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии, а также побуждали к насильственно-агрессивным действиям. По уверениям прокуратуры к своим 24 годам парень уже был судим более 10 раз.

На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Не смотря на это на основании части 1 статьи 130 УК суд приговорил его к лишению свободы на четыре с половиной года в колонии строгого режима.

Кроме того молодой человек оштрафован на 5400 рублей с лишением права управлять автомобилем на 5 лет (ранее в декабре прошлого года он был осужден за другое преступление).

Этот приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.