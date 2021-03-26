План вакцинации населения против COVID-19 принял Витебский облисполком. Что мы из него узнали?

Сяржук Серабро • 26/3/21 17:57 • Здароўе

Витебский облисполком принял областной планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области на 2021-2022 годы. Что собираются делать?



Этот документ был утвержден 4 марта заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимиром Пениным. В нем сформирован пакет из 11 мероприятий по подготовке и проведению вакцинации населения Витебщины против коронавируса.

Заявки от желающих привиться против COVID-19 начали принимать еще в январе, тогда же в регионе началась иммунизация отдельных категорий населения — первыми вакцину получили медики.

По состоянию на 25 марта российским препаратом «Спутник V» в регионе успели привить примерно 8000 человек. Кроме медиков это работники учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома-интернаты) и территориальных центров социального обслуживания населения — это первый этап. С 22 марта в Витебской области начата начата вакцинация против коронавируса китайской вакциной, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По мере поступления вакцины будет развернут второй этап, во время которого прививки получат люди в возрасте 61 года и старше, больные хроническими болезнями и люди с риском тяжелого течения заболевания. Третьим этапом начнут вакцинацию людей с высоким риском заражения COVID-19 из-за особенностей работы: работников торговли, общественного питания, сферы обслуживания, транспорта, учреждений культуры и т.п.

Массовую вакцинацию населения Витебщины против коронавирусной инфекции COVID-19 начнут только во время четвертого этапа. Согласно плану вакцинации за 2021 год иммунизацией против этого заболевания должны охватить не менее 60% населения в области и в каждом из регионов.

Во время кампании вакцинации будут проводить онлайн семинары: для медиков по наблюдению за нежелательными реакциями на использование различных вакцин, а для чиновников — по вопросам организации иммунизации.

В это время должны запустить онлайн-сервис, с помощью которого желающие привиться смогут записаться на вакцинацию. С появлением запаса вакцин должна появиться возможность привиться на платной основе, возможно, это смогут осуществить только в 2022 году.

Рай- и гор- исполкомы, а также главное управление здравоохранения должны сейчас озаботиться, чтобы в медучреждениях, которые будут делать прививки, было исправное холодильное оборудование для транспортировки и хранения ценных вакцин.

На протяжении прививочной кампании собираются проводить мониторинг безопасности и эффективности использования различных вакцин против COVID-19.

Кроме того план предусматривает широкую агитацию населения за прививки. Для этого в марте-апреле собираются выпустить рекламирующие вакцинацию видеоролики, которые в качестве социальной рекламы будут крутить по телевидению, в общественном транспорте и на экранах, установленных на улицах городов.

В процессе кампании планируется оказывать помощь в вакцинации категориям населения. Которые могут иметь трудность в ее получении — пожилым, лицам без определенного места жительства, мигрантам, беженцам и другим.

Полностью с планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области можно ознакомиться на сайте областного ЦГЭИОЗ.