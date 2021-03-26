План вакцинации населения против COVID-19 принял Витебский облисполком. Что мы из него узнали?

• 26/3/21 17:57 • Здароўе

Витебский облисполком принял областной планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области на 2021-2022 годы. Что собираются делать?
Вакцина, прививка. Фото pixabay.com

Этот документ был утвержден 4 марта заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимиром Пениным. В нем сформирован пакет из 11 мероприятий по подготовке и проведению вакцинации населения Витебщины против коронавируса.

Заявки от желающих привиться против COVID-19 начали принимать еще в январе, тогда же в регионе началась иммунизация отдельных категорий населения — первыми вакцину получили медики.

По состоянию на 25 марта российским препаратом «Спутник V» в регионе успели привить примерно 8000 человек. Кроме медиков это работники учреждений образования, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома-интернаты) и территориальных центров социального обслуживания населения — это первый этап. С 22 марта в Витебской области начата начата вакцинация против коронавируса китайской вакциной, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Машина скорой медицинской помощи забирает пациента от Витебского областного клинического диагностического центра. Фото Сергея Серебро

По мере поступления вакцины будет развернут второй этап, во время которого прививки получат люди в возрасте 61 года и старше, больные хроническими болезнями и люди с риском тяжелого течения заболевания. Третьим этапом начнут вакцинацию людей с высоким риском заражения COVID-19 из-за особенностей работы: работников торговли, общественного питания, сферы обслуживания, транспорта, учреждений культуры и т.п.

Массовую вакцинацию населения Витебщины против коронавирусной инфекции COVID-19 начнут только во время четвертого этапа. Согласно плану вакцинации за 2021 год иммунизацией против этого заболевания должны охватить не менее 60% населения в области и в каждом из регионов.

Во время кампании вакцинации будут проводить онлайн семинары: для медиков по наблюдению за нежелательными реакциями на использование различных вакцин, а для чиновников — по вопросам организации иммунизации.

В это время должны запустить онлайн-сервис, с помощью которого желающие привиться смогут записаться на вакцинацию. С появлением запаса вакцин должна появиться возможность привиться на платной основе, возможно, это смогут осуществить только в 2022 году.

Рай- и гор- исполкомы, а также главное управление здравоохранения должны сейчас озаботиться, чтобы в медучреждениях, которые будут делать прививки, было исправное холодильное оборудование для транспортировки и хранения ценных вакцин.

На протяжении прививочной кампании собираются проводить мониторинг безопасности и эффективности использования различных вакцин против COVID-19.

Кроме того план предусматривает широкую агитацию населения за прививки. Для этого в марте-апреле собираются выпустить рекламирующие вакцинацию видеоролики, которые в качестве социальной рекламы будут крутить по телевидению, в общественном транспорте и на экранах, установленных на улицах городов.

Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

В процессе кампании планируется оказывать помощь в вакцинации категориям населения. Которые могут иметь трудность в ее получении — пожилым, лицам без определенного места жительства, мигрантам, беженцам и другим.

Полностью с планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области можно ознакомиться на сайте областного ЦГЭИОЗ.

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1 каментар

  1. Сяржук Серабро  
    26/сакавік/2021 у 18:50

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