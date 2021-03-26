Минздрав заявил о начале роста заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Это 3-я волна?

Зоя Машэка • 26/3/21 13:40 • Здароўе

Во второй половине марта медики зафиксировали тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в Беларуси. Какой прогноз на третью волну?



По мнению министра здравоохранения Дмитрия Пиневича наблюдаемый рост заболеваемости может быть связан в том числе и с началом сезонных заболеваний, пишет телеграм-канал Минздрава.

— При этом мы анализируем наши границы и видим, что достаточно высокий рост заболеваемости особенно у наших польских соседей. И, конечно, мы ждем очередной волны. Интенсивность этой волны, мы полагаем, однозначно будет не выше осенней, — приводятся слова министра.

Сегодня Дмитрий Пиневич побывал у Александра Лукашенко, где в том числе обсуждалась эпидемия COVID-19, производство в Беларуси российской вакцины против этой инфекции, а также разработка отечественного препарата.

Незадолго до этого глава Минздрава посетил Витебск, где разгорелся скандал в связи с увольнением доктора Мартова и озвученной врачом информации о перебоях с подачей кислорода в БСМП.

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