Два месяца на санитарную очистку Витебска отвел горисполком

Сяржук Серабро • 26/3/21 13:19 • Падзеі

С 1 апреля в Витебске стартует кампания по наведению порядка в городе — будет проводиться санитарная уборка и благоустройство.



Распоряжение о начале этого мероприятия подписал первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков, ведь Витебск уже почти два месяца без мэра после отставки Вадима Зарянкина.

Этим документом главы районных администраций областного центра получили поручение организовать руководителей организаций всех форм собственности, учебных заведений, командиров войсковых частей и подразделений на наведение порядка на собственных, прилегающих территориях, а кроме того — территориях, закрепленных решениями этих администраций.

Особое внимание должны уделить уборке дворовых территорий, удалению свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной застройки, ремонту и покраске ограждений, опор линий электропередачи, светофоров, павильонов остановок общественного транспорта и вырубке дикорастущих кустарников.

Также службы города должны проверить состояние полосы отвода железной дороги и берегов Двины, чтобы выявить и ликвидировать несанкционированные свалки, сообщает сайт горисполкома.

Завершить все эти работы по санитарной уборке и благоустройству в Витебске должны до 1 июня.

Напомним, что в прошлом году так называемый месячник по санитарной очистке и благоустройству начался в областном центре 9 марта и продлился до 30 апреля.