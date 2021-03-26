Более 1,6 миллиона долларов обойдется содержание улично-дорожной сети Витебска за 9 месяцев

Сяржук Серабро • 26/3/21 14:26 • Эканоміка

Витебской городское ЖКХ проводит закупку услуг по содержанию в порядке улично-дорожной сети областного центра.



Электронный аукцион, проведенный в начале месяца, признан несостоявшимся, так как поступило предложение только от одного участника — коммунальное ремонтного унитарного предприятия «Гордормост». Теперь проводится закупка из одного источника. Закупаются услуги по комплексному содержанию улиц, тротуаров, дорожек, велодорожек, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия, искусственных неровностей, искусственных сооружений, автомобильных парковок, остановочных пунктов и посадочных площадок в Витебске.

Необходимо будет проводить механизированную уборку поверхности улиц на площади 3 264 573 квадратных метра и ручную на площади 1 366 645 квадратных метров. Кроме того, в перечень объектов входят четыре городских подземных перехода, 4 путепровода и 11 мостов, а также гранитные и мраморные поверхности на площади Победы — 3014,3 квадратных метра общей площади и 84 балясины.

В обязанности исполнителя входят ежедневный осмотр всей улично-дорожной сети, выявление повреждений и принятие мер по их ограждению и устранению, обнаружение открытых люков, уборка и вывоз образовавшихся в результате уборки отходов.

Закупается эта услуга на девять месяцев — с 30 марта по 31 декабря текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 4 273 483 рубля 17 копеек, что дает 474 831 рубль 46 копеек в месяц в среднем. Финансируется закупка из бюджетных средств.