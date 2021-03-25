Витебский облисполком увеличил тариф на вывоз мусора, который будет действовать с июня при полном возмещении затрат

Сяржук Серабро • 25/3/21 11:55 • Эканоміка

Витебский облисполком изменил одну из позиций своего последнего решения «О тарифах на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».



Изменения коснулись предельного максимального тарифа на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги в домах не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом. Так, ранее с 1 июня за кубометр мусора устанавливался тариф в 10,1319 рубля, в новой редакции — уже 10,1399 рубля.

Как видим, кубометр подорожал всего на 0,8 копейки, таким образом, увеличение тарифа составило всего около 0,08 процентного пункта.

Решение о внесении этих изменений облисполком принял 10 марта.