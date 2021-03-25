В Браславе снова облили памятник Ленину. Задержана женщина

Сяржук Серабро • 25/3/21 16:55 • Палітыка

Памятник Ленину в Браславе облили зеленой краской, похожий инцидент произошел там же почти ровно четыре года назад.



Уголовное дело о порче имущества возбудил Следственный комитет. По информации ведомства, вечером 23 марта 53-летняя женщина облила статую краской зеленого цвета. Это попало на камеры наблюдения, подозреваемую задержали.

Согласно санкциям статьи ей теперь грозят общественные работы, штраф или арест. СК утверждает, что задержанная в 2020 году привлекалась к ответственности по пресловутой статье 23.34 КоАП (старой редакции) за участие в несанкционированных мероприятиях.

Примечательно, что в 2017 году эту статую также облили краской. Причем это произошло в ночь с 25 на 26 марта. Правда, краска тогда была красной.

О памятнике Владимиру Ленину в Браславе мало что известно. В издании «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць» указано лишь, что он установлен в 1958 году. Памятник типовой, Ленин изваян с непокрытой головой, в пальто, обе руки вождь мирового пролетариата спрятал в карманы этого пальто. Судя по тому, что скульптура покрыта «серебрянкой», она изготовлена из бетона.

Раньше памятник стоял в самом центре площади перед зданием райисполкома (бывшее поветовое староство), но, очевидно, при реконструкции площади статую революционера сдвинули в сторонку, освободив место для транспорта и открыв вид на фасад административного здания.

Историко-культурной ценностью Республики Беларусь этот памятник не является.