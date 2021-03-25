Уголовное дело возбуждено в отношении коммерсантки из Чашник, ее мамы и сестры — женщин обвиняют в неуплате 114 000 долларов налогов

Ігар Арцюх • 25/3/21 14:58 • Эканоміка

В искусственном дроблении бизнеса и неуплате налогов обвинили владелицу недвижимости в Чашниках, по делу также проходят ее мать и сестра.



Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля выявил, что предпринимательница разработала схему, благодаря которой недоплатила в бюджет более 300 000 рублей налогов, а именно раздробила свой бизнес.

Для этого в 2016 и 2019 году она зарегистрировала мать и сестру, как индивидуальных предпринимателей, переоформила на них гостиницу и магазин, а затем сдавала эти объекты в аренду от имени своих близких родственников.

В результате семья получила право применять упрощенную систему налогообложения. Таким образом женщина снизила налоговую нагрузку на субъект малого бизнеса. Как посчитал КГК в результате этих действий родственники не уплатили в бюджет более 300 000 рублей подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Проверку проводил Оршанского межрайонный отдел финансовых расследований, по ее результатам в отношении троих родственниц возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба КГК.

Жительницы Чашник уже возместили в полном объеме ущерб, причиненный государству ущерб.