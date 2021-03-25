У жительницы Постав после ругательного комментария под фото начальника местной милиции дома нашли патроны

Сяржук Серабро • 25/3/21 13:04 • Палітыка

Стало известно, каким образом у 49-летний жительницы Постав милиция нашла патроны от «мелкашки». В отношении женщины возбудили два уголовное дело по двум статьям, она под арестом.



Не так давно «ННВ» сообщали о результатах экспертизы 45 патронов кольцевого воспламенения .22 LR, найденных в доме поставчанки. Теперь выяснилось, каким же образом милиция вдруг обнаружила эти боеприпасы от мелкокалиберной винтовки, использовавшейся в советские времена в школьных тирах.

Оказывается, в декабре прошлого года женщина в социальной сети под фотографией начальника Поставского РОВД в униформе якобы поместила оскорбительный комментарий в связи с выполнением милиционером служебных обязанностей, сообщает областная прокуратура.

Что касается патронов, то, по версии силовиков, поставчанка нашла их в доме своей матери, забрала и принесла домой.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и о незаконных действия в отношении боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК). Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование этого дела завершено, прокуратура изучила его материалы и направила для рассмотрения в суд. Поставчанку прокурор решил оставить под арестом.