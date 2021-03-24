В витебской школе-интернате ребенок застрял пальцем в дверном замке. Видео

ННВ • 24/3/21 12:32 • Здароўе

Рука 13-летнего мальчика застряла в замке дверей, чтобы освободить подростка потребовалась помощь спасателей.



Инцидент произошел 23 марта в Витебской специальной общеобразовательной школе-интернате, расположенной на улице Шмырева. Ребенок засунул палец в отверстие проушины замка межкомнатной двери, а вытащить его не смог.

За помощью обратились к спасателям. Сначала они демонтировали металлическую пластину с двери, а затем разрезали ее «болгаркой». При этом приходилось постоянно остужать деталь, чтобы нагретая режущим кругом, она не обожгла руку подростка.

После освобождения руки мальчика, бригада скорой медицинской помощи забрала ребенка в больницу, чтобы обследовать, сообщается пресс-службой МЧС.