В витебской школе-интернате ребенок застрял пальцем в дверном замке. Видео
Рука 13-летнего мальчика застряла в замке дверей, чтобы освободить подростка потребовалась помощь спасателей.
Инцидент произошел 23 марта в Витебской специальной общеобразовательной школе-интернате, расположенной на улице Шмырева. Ребенок засунул палец в отверстие проушины замка межкомнатной двери, а вытащить его не смог.
За помощью обратились к спасателям. Сначала они демонтировали металлическую пластину с двери, а затем разрезали ее «болгаркой». При этом приходилось постоянно остужать деталь, чтобы нагретая режущим кругом, она не обожгла руку подростка.
После освобождения руки мальчика, бригада скорой медицинской помощи забрала ребенка в больницу, чтобы обследовать, сообщается пресс-службой МЧС.
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