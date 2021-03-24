В реанимации умер подросток, сбитый в начале марта на улице Горького в Витебске

Іван Дзедушкін • 24/3/21 11:41 • Здарэнні

Стало известно, что 19 марта в больнице умерла 16-летняя девушка, которую сбили на пешеходном переходе на улице Максима Горького. Возбуждено уголовное дело.



Утром 2 марта переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №62А. Примерно в 7:20 на нее совершил наезд 60-летний водитель на «Geely MK-CROSS».

Как сообщали «ННВ», подросток в результате ДТП получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован в реанимацию. Сегодня из сообщения Следственного комитета стало известно, что девушка умерла в больнице.

В отношении водителя «Geely» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его допросили, о мере пресечения в отношении водителя СК ничего не сообщает.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы. Проводить их будут в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Кроме того, следователи ищут очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия. Их просят обратиться по телефону +375297150903 или телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).