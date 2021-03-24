Разбойное нападение на пенсионерку в Сенненском районе
23 марта разбойному нападению подверглась 66-летняя жительница одной из деревень Сенненского района.
Во дворе на нее напал мужчина, ударил и стал требовать деньги. Сначала пенсионерка отказалась, тогда нападавший повалил ее на землю и побил.
После этого женщина сказала, что возьмет деньги в доме. Войдя первой, она заперла дверь и стала по телефону вызывать милицию.
Злоумышленник сначала разбил окно, чтобы забраться в дом, но услышав разговор женщины с милицией, поспешил сбежать.
Его задержали по горячим следам. Нападавшим оказался 54-летний ранее судимый житель соседней деревни, в момент совершения преступления он был пьян.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК — разбой, сообщает пресс-служба СК.
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