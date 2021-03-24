Начальник участка «Гордормоста» загнал в Россию 1000 тон соляной смеси, которой должны были посыпать улицы Витебска

Іван Дзедушкін • 24/3/21 20:14 • Эканоміка

В Витебске украли и продали в Россию более 1000 тонн соляной смеси. Для представления — это 15 железнодорожных вагонов.



По версии ОБЭП схему организовал 47-летний начальник участка государственного предприятия «Гордормост», в подельники он взял 34-летнего руководителя асфальтобетонного завода.

По указанию начальника один из водителей «Гордормоста» привозил смеси на территорию дорожно-строительного управления. Оттуда второй подельник вывозил реагенты в Российскую Федерацию, где продавал их.

Так соляную смесь, предназначенную для улиц Витебска, крали в течение трех месяцев — с октября по декабрь 2020 года. За это время успели похитить 1000 тонн стоимостью около 30 000 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По факту вывоза в Россию соляных смесей руководителями госпредприятий Следственный комитет возбудил уголовное дело по коррупционной статье. В отношении фигурантов проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий.