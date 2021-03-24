Дрон за 3300 долларов купит Городокский лесхоз

Сяржук Серабро • 24/3/21 14:01 • Экалогія

Беспилотный летательный аппарат ориентировочной стоимостью 8650 рублей хочет приобрести Городокский лесхоз.



Согласно условиям закупки, квадрокоптер должен оснащаться 20-мегапиксельной камерой и аккумулятором, позволяющем продержаться в воздухе до получаса. Управляться он должен на расстоянии до 3,5 километров.

Новый дрон должны поставить в лесхоз до конца апреля. Закупается он из одного источника, оплачивается приобретение беспилотника за счет государственных внебюджетных фондов.

Это далеко на самый дорогой подобный летательный аппарат, который приобретали госорганизации Витебсщины. Например, пару лет назад «Витебскоблгаз» покупал два квадрокоптера чья стоимость по тогдашнему курсу составляла 32 000 евро.