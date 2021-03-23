Витебский лесхоз хочет иметь чучело волка. Во сколько это станет бюджету?

Сяржук Серабро • 23/3/21 15:11 • Экалогія

Витебскому лесхозу зачем-то понадобилось чучело волка. Они готовы оплатить его изготовление за счет бюджета.



Государственное лесохозяйственное учреждение «Витебский лесхоз» объявило закупку из одного источника услуг по по изготовлению чучела волка. Ориентировочная стоимость закупки составляет 1600 рублей.

Чучело хищника должны изготовить и поставить заказчику до 14 мая. Оплачивается эта закупка услуг таксидермиста за счет бюджетных средств. Для чего лесхозу понадобилось это чучело в документах тендера не говорится.

Напомним, что в Витебской области в последнее время развернулась цела кампания по борьбе с волками. Местное общество охотников и рыболовов даже объявило конкурс по их уничтожению.