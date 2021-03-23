В палатке на озере Дривяты обнаружили мертвого рыбака. Что с ним случилось?

ННВ • 23/3/21 15:56 • Турызм

58-летний житель Орши был обнаружен мертвым внутри палатки на льду озера Дривяты в Браславском районе. Стала известна разгадка загадочной смерти.



Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 февраля. Оршанец приехал на рыбалку вместе со своим знакомым. Утром его нашли мертвым.

Накануне, на закате, оршанцы поужинали, выпили «для сугреву» и разошлись по своим палаткам ночевать. Палатки были установлены на льду примерно в километре от береговой линии.

Наутро, когда рыбаки заглянули в палатку оршанца, то обнаружили его уже не подающим признаков жизни. Срочно вызвали «скорую» но медики могли лишь костатировать биологическую смерть мужчтны.

Позже эксперты установят, что житель Оршы умер от отравления угарным газом. Рыбак обогревал свою палатку зазовым прибором вытяжкой продуктов горения. Однако, вероятно, ночью устройство дало сбой и газ стал поступать внутрь палатки, спящий мужчина не мог это заметить и погиб, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старший следователь РОСК Михаила Стрельчонка.