На пожаре в Шумилинском районе погиб мужчина

ННВ • 23/3/21 12:28 • Здарэнні

22 марта произошел пожар в деревне Гали Шумилинского района, под обвалившимися конструкциями дома пожарные нашли тело 48-летнего мужчины.



Пожарных вызвала сельчанка, заметившая горящий дом. Когда на вызов приехали спасатели здание пылало, крыша уже частично обрушилась.

Как оказалось, горящий дом принадлежит 78-летней пенсионерке, которая переехала в Бешенковичский район. В свой дом старушка пустила пожить знакомого.

Тело погибшего мужчины нашли под слоем обрушившихся конструкций на полу в жилой комнате во время тушения пожара.

В результате пожара огнем в доме были уничтожены крыша, потолок, имущество, а также повреждены стены.

По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении жившего в нем мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.