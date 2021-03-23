На пожаре в Шумилинском районе погиб мужчина
22 марта произошел пожар в деревне Гали Шумилинского района, под обвалившимися конструкциями дома пожарные нашли тело 48-летнего мужчины.
Пожарных вызвала сельчанка, заметившая горящий дом. Когда на вызов приехали спасатели здание пылало, крыша уже частично обрушилась.
Как оказалось, горящий дом принадлежит 78-летней пенсионерке, которая переехала в Бешенковичский район. В свой дом старушка пустила пожить знакомого.
Тело погибшего мужчины нашли под слоем обрушившихся конструкций на полу в жилой комнате во время тушения пожара.
В результате пожара огнем в доме были уничтожены крыша, потолок, имущество, а также повреждены стены.
По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении жившего в нем мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.
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