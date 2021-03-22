Тысячу метел купит исправительная колония в Орше

ННВ • 22/3/21 14:16 • Эканоміка

Сразу тысячу березовых метелок покупает исправительная колония №12, расположенная в Орше.



В это пенитенциарном учреждении Департамента исполнения наказания содержат осужденных, больных активной формой туберкулеза.

Зачем колонии понадобилось столько метел не ясно. Закупают их из одного источника, ориентировочная стоимость всей партии равняется 1000 рублей, т. е. по рублю за метлу.

Поставить новые метлы в колонию должны до конца апреля. Оплачивается их закупка за счет бюджетных средств.